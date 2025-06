L’Inter passa se? Tutte le combinazioni | rischio biscotto

L’Inter si prepara a scrivere il suo destino nel Mondiale per Club, approfittando di ogni possibile combinazione favorevole. Con la rimonta contro gli Urawa Red Diamonds e il pareggio tra River Plate e Monterrey, i nerazzurri sono più vicini che mai agli ottavi. Ma quali sono le condizioni esatte per qualificarsi? Ecco tutte le combinazioni che vedono l’Inter passare se…

L'Inter passa se.. Partiamo dai casi più semplici, in vista dell'ultimo turno del girone: L'Inter si qualifica matematicamente se batte il River Plate;. Anche in caso di sconfitta, i nerazzurri passerebbero se il Monterrey non batte l'Urawa.