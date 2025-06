L' Inter al Mondiale per Club domina la serata De Martino resiste al 30%

La serata televisiva di sabato si è rivelata dominata dalle grandi sfide dello sport e dell'intrattenimento. L'Inter, protagonista al mondiale per club, ha incantato gli appassionati, mentre su Rai1, Marco Liorni con "Chi può batterci?" ha conquistato il pubblico con un ottimo 16.6% di share. Su Canale5, la vittoria italiana nel torneo internazionale ha superato ogni aspettativa, affermandosi come evento imperdibile. La competizione tra programmi e sport ha regalato una serata all'insegna dell'emozione e del divertimento.

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la terza e ultima puntata del programma Chi può batterci? con Marco Liorni raggiungere il 16.6% di share pari a una media di 1.984.000 spettatori Su Canale5, il Mondiale per Club che ha visto la vittoria per 2 a 1 dell'Italia sui giapponesi dell'Urawa ha invece calamitato una media di 2.790.000 teste pari al 20.5% di share, vincendo nettamente la serata. Su Rai3, il Nabucco dall'Arena di Verona, presentato da Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, ha ottenuto una media di 569.000 spettatori pari al 4.7%. Quanto ai film: Su Rai2, il thriller televisivo Lo stalker della stanza accanto ha tenuto con il fiato sospeso 688. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Inter al Mondiale per Club domina la serata. De Martino resiste al 30%

