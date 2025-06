L’insonnia emotiva | quando la mente non smette di pensare e soffrire

L’insonnia emotiva è un’ombra che si insinua nella notte, quando la mente rifiuta di fare silenzio, alimentando preoccupazioni e ricordi dolorosi. È il cuore che, ancora in tumulto, impedisce al sonno di arrivare. Spegnere la luce può sembrare solo l’inizio, ma c’è molto di più da scoprire per ritrovare la pace interiore e il riposo che meriti.

Ci sono notti in cui il corpo è stanco, ma la mente corre. Corrono i pensieri, corrono i ricordi, corrono le preoccupazioni che durante il giorno abbiamo zittito. È l’insonnia emotiva, quella che non nasce da un disturbo fisiologico, ma da un cuore che non trova pace. Puoi spegnere la luce. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - L’insonnia emotiva: quando la mente non smette di pensare e soffrire

In questa notizia si parla di: insonnia - emotiva - mente - smette

L'insonnia è in forte aumento, così la cosmesi pffre una skincare specifica, ricca di ingredienti rilassanti per corpo e mente - L'insonnia colpisce sempre più persone, ma la soluzione potrebbe essere nella skincare. Prodotti ricchi di ingredienti rilassanti per corpo e mente non sono più solo un lusso, ma un aiuto concreto contro le notti agitate.

Vittorio Sgarbi racconta il percorso di guarigione fisica ed emotiva dopo il ricovero - Vittorio Sgarbi apre il suo cuore e racconta il percorso di guarigione fisica ed emotiva dopo un lungo ricovero.

Insonnia: sintomi, cause e cure - Chi tratta l’insonnia con le sole medicine tende infatti a ricadere nel problema appena smette di prenderle ... Scrive donnamoderna.com

Insonnia, le tecniche di rilassamento prima di dormire - l'immaginazione o che coinvolgano emotivamente il lettore in maniera equilibrata fa sì che la mente si stanchi e che produca, di conseguenza ... ilgiornale.it scrive