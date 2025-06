Linkin Park i fan col fiato sospeso | From zero all’Ippodromo La Maura

L’attesa dei fan di Linkin Park si fa ancora più intensa dopo l’annullamento del concerto di Berna per motivi di salute di un membro della band. Tuttavia, l’energia non si spegne e si concentra sull’appuntamento di martedì all’Ippodromo de La Maura a Milano, dove il pubblico si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile. La passione e la speranza sono al massimo, perché ogni nota di Linkin Park promette emozioni forti e rinascite sonore.

Milano, 22 giugno 2025 – Brivido Linkin Park. L’a nnullamento del concerto di venerdì sera a Berna per non meglio precisati motivi di salute di un membro della band tiene i fan dell’i-Days col fiato sospeso. All’Ippodromo de La Maura, infatti, l’ attesa per lo show di martedì prossimo è altissima. C’è chi parla d i problemi vocali della cantante Emily Armstrong, entrata in formazione lo scorso anno in sostituzione del leggendario Chester Bennington, morto suicida nell’estate nel 2017 un mese dopo essersi esibito con i Linkin all’Autodromo di Monza sempre sotto l’egida dell’i-Days, c’ è chi invece indirizza i sospetti sulle condizioni del dj e direttore creativo Joe Hahn. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Linkin Park, i fan col fiato sospeso: “From zero” all’Ippodromo La Maura

