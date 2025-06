L’infermiera dei record che solleva due quintali

difficile credere ai propri occhi: una vera e propria regina del powerlifting. La sua forza impressionante e il talento innato l’hanno portata sul tetto del mondo, consacrandola come un esempio di determinazione e passione. Sara Naldi non è solo un'ispirazione per gli appassionati di sport, ma anche un simbolo di eccellenza italiana. La sua storia merita di essere raccontata, perché dimostra che con impegno e cuore si possono raggiungere traguardi straordinari.

Dalle montagne di Monghidoro all’oro ai mondiali di Powerlifting. C’è un’italiana, infatti, sul podio dei Mondiali Open di Chemnitz, in Germania, nella categoria - 57 chili, ed è la 27enne Sara Naldi (nella foto). La monghidorese non ha solo vinto la medaglia più preziosa, ma ha anche stabilito due nuovi record mondiali: nello squat dove ha sollevato ben 197,5 chili e nella triade delle discipline (squat, panca e stacco) dove ha sollevato in tutto 520 chili. Sara, come si è appassionata a questo sport? "Era il 2017. Mi ero rotta il legamento crociato a sciare e ho iniziato la riabilitazione per ridare forma alla massa muscolare nelle gambe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’infermiera dei record che solleva due quintali

