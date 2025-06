L’infanzia digitale Sempre più problematico il rapporto tra i bambini e l’universo della rete

L’infanzia digitale sta diventando un terreno sempre più problematico, con voci autorevoli che lanciano allarmi crescenti. La presidente degli psicologi Maria Antonietta Gulino sottolinea come il cellulare sia più un dissuasore di relazioni autentiche che un semplice strumento di comunicazione. Dai dati Ocse emerge che il 17% dei bambini si sente ansioso o nervoso quando è lontano dagli schermi. È fondamentale comprendere che questo fenomeno riguarda molto più del tempo trascorso online: è...

Lo ha dichiarato di recente la presidente nazionale e toscana dell’Ordine degli psicologi Maria Antonietta Gulino: "Il cellulare non è un compagno, è un dissuasore di relazioni ". L’ennesimo allarme, poco ascoltato, viene lanciato a seguito dei dati Ocse che evidenziano il fenomeno tra il mondo digitale e l’infanzia: il 17% dei bambini prova ansia o nervosismo quando è separato dagli schermi; non si tratta solo del tempo trascorso online, è purtroppo il significato psicologico che i dispositivi stanno assumendo nella vita dei più piccoli. Non vi sono zone franche e la risposta, secondo gli esperti è che il vero parental control lo si applica educando. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’infanzia digitale . Sempre più problematico il rapporto tra i bambini e l’universo della rete

