Linee costituenti per un’Europa potenza | come superare la crisi sociale energetica e tecnologica con uno Stato federale

In un’Europa in costante mutamento, sospinta tra crisi sociali, energetiche e tecnologiche, il confronto tra le linee costituenti diventa imprescindibile per immaginare un futuro più forte e coeso. Come superare le sfide di un’epoca di transizione, guidati da forze storiche e sociali in fermento? Il Convegno del 22 febbraio 2025 si propone di chiamare a raccolta le energie vitali di un continente in cerca di autori capaci di scrivere nuove pagine di una storia ancora da riscrivere.

“Ci sono ancora molte aurore che non hanno rifulso” (citazione dal Rigveda premessa da Nietzsche a Aurora, 1881) Un fantasma si aggira per l’Europa: è l’Europa stessa, in cerca di autori. Autori che non possono essere singoli individui, né gruppi più o meno organizzati; ma forze storiche in movimento nello scenario incerto della “ post-globalizzazione ”. Forze storiche, forze sociali che il Convegno del 22 febbraio 2025 si propone di chiamare a raccolta nel segno del massimo realismo. Leggi anche Piano Mattei, firmati accordi da 1,2 miliardi. Meloni: "Siamo al lavoro per abbattere il debito africano" (video). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Linee costituenti per un’Europa “potenza”: come superare la crisi sociale, energetica e tecnologica con uno Stato federale

In questa notizia si parla di: europa - linee - costituenti - potenza

Da Costa (EUSPA): "L’Europa è una potenza spaziale. Non dovremmo aver paura di dirlo” - Durante l'importante evento CYSAT 2025 a Parigi, focalizzato sulla sicurezza informatica nell'industria spaziale, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Rodrigo Da Costa, Direttore Esecutivo dell'Agenzia dell'Unione Europea per i programmi spaziali (EUSPA).

L’Europa come potenza: intervista a Fabio Filomeni di ESI - Roma, 15 mag – In un'epoca di grandi trasformazioni, l'Europa è al centro di un acceso dibattito sulla sua identità e sul suo ruolo come potenza globale.

Linee costituenti per un'Europa potenza: come superare la crisi sociale, energetica e tecnologica con uno Stato federale; “Potenza Europa” come archetipo per ricostruire uno spazio di destino; Potenza e limiti di Mélenchon e della France Insoumise.

“Potenza Europa” come archetipo per ricostruire uno spazio di destino - Paradossalmente neppure l’emergenza immigrazione e le relative politich ... barbadillo.it scrive

L’Europa come “potenza” (e come destino) - Più giusto tratteggiarne le “linee di vetta”, suggestioni ideali e programmatiche in grado di favorire ulteriori approfondimenti e dibattiti. Scrive barbadillo.it