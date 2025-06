Linea 1 stop ai treni tra Scampia e Policlinico | da lunedì solo bus sostitutivi Ecco perché si creerà il caos

A partire da lunedì 23 giugno, i pendolari di Napoli dovranno affrontare una sfida in più: la linea 1 dei treni tra Scampia e Policlinico sarà sospesa, sostituita da 12 bus che creeranno inevitabilmente caos e disagi. Questa misura, necessaria per lavori di manutenzione, trasformerà le giornate di viaggio in un vero e proprio labirinto di attese e incognite. Scopriamo insieme perché questa interruzione si rivelerà un banco di prova per tutti i cittadini.

Da lunedì 23 giugno, i pendolari napoletani dovranno prepararsi a un'altra settimana complicata sul fronte trasporti. L'ANM, Azienda napoletana di mobilità, ha annunciato l'attivazione di 12 bus sostitutivi tra le stazioni Scampia, Chiaiano, Frullone e Policlinico, per sopperire alla temporanea.

Sciopero dei treni lunedì 16 giugno in Lombardia: linee interessate, fasce di garanzie e bus sostitutivi - Lunedì 16 giugno si preannuncia un giorno difficile per i pendolari lombardi, con lo sciopero dei treni indetto da Orsa che colpirà le linee regionali, suburbane e i collegamenti aeroportuali.

Da lunedì area nord senza metropolitana, assemblea a Scampia: “Diritto alla mobilità negato” - Una crisi della mobilità si abbatte sulla periferia nord di Napoli: con la metropolitana ferma per almeno tre mesi, circa un milione di persone si ritrovano senza un'adeguata alternativa.

