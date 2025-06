L' incidente di Cerda 65enne muore dopo settimane di ricovero | era appena entrata in pensione

L’incidente di Cerda è una tragedia che ha colpito profondamente la comunità, lasciando un vuoto incolmabile. Rossella Perricone, 65 anni, appena entrata in pensione e pronta a festeggiare il suo compleanno, ha combattuto con tutte le sue forze per settimane, ma alla fine il suo sorriso si è spento tra le corsie dell’ospedale. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di valorizzare ogni istante.

Aveva da poco raggiunto la pensione e ieri avrebbe dovuto spegnere le candeline, ma dopo quasi due mesi di agonia si è spenta in un letto d'ospedale. È deceduta sabato scorso Rossella Perricone, palermitana di 65 anni ricoverata al Trauma center di Villa Sofia dal 25 aprile scorso, in seguito a.

In questa notizia si parla di: pensione - incidente - cerda - 65enne

