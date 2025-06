L' incidente di Cerda 65enne muore dopo due mesi di ricovero | era appena entrata in pensione

Un tragico epilogo per Rossella Perricone, 65enne palermitana, che dopo due mesi di sofferenza in ospedale ha perso la vita. Aveva appena inaugurato la sua nuova fase di vita con la pensione e avrebbe spento le candeline ieri, ma il destino le ha riservato una fine drammatica. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la serenità e l'importanza di valorizzare ogni istante.

Aveva da poco raggiunto la pensione e ieri avrebbe dovuto spegnere le candeline, ma dopo quasi due mesi di agonia si è spenta in un letto d’ospedale. È deceduta sabato scorso Rossella Perricone, palermitana di 65 anni ricoverata al Trauma center di Villa Sofia dal 25 aprile scorso, in seguito a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - L'incidente di Cerda, 65enne muore dopo due mesi di ricovero: era appena entrata in pensione

