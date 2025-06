L' inchiesta sull' ex comandante | una cucina in cambio dell' appalto da 82mila euro per le strisce pedonali

Un’indagine scottante svela un inquietante accordo tra l’ex comandante della polizia municipale e un imprenditore: una cucina in cambio di un appalto da 82mila euro per sei attraversamenti pedonali rialzati sulla Domiziana. Una vicenda che getta luce su infiltrazioni di malaffare nel cuore delle istituzioni, sollevando domande sulla trasparenza e la legalità. La scoperta scuote l’intera comunità, portando alla luce un sistema corrotto che ora deve essere smantellato.

Una cucina per l'alloggio abusivo realizzato nel comando della polizia municipale in cambio di un appalto da 82mila euro per la realizzazione di 6 attraversamenti pedonali rialzati sulla Domiziana. E' una delle circostanze emerse dall'indagine che ha portato all'arresto l'ex comandante dei caschi.

