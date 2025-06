L' inaspettato guardaroba gorpcore di Emporio Armani

L'inaspettato guardaroba gorpcore di Emporio Armani conquista la scena durante la Milano Fashion Week, portando in passerella un mix sorprendente di stile e funzionalità. Lo show "Origini" al Teatro Armani svela un’interpretazione innovativa del marchio, immersa in un’atmosfera desertica e avvolgente. Con le sue tende avorio e le luci soffuse, il set ci invita a scoprire come il nuovo si intreccia con le radici dell’estetica urbana. Una collezione che promette di ridefinire il nostro concetto di eleganza pratica.

Porta il nome di Origini lo show portato in scena qualche ora da Emporio Armani fa al Teatro Armani durante la seconda giornata della Milano Fashion Week. La venue ha dell’insolito: un set color avorio, adornato da tende perfettamente avvolte su se stesse, ci lascia intendere che ci sarà una qualche forma di connessione con il mondo del deserto. Calate le luci, qualcosa inizia a muoversi - il rumore del vento fa da sfondo a una serie di look EA7 che potremmo definire come un’intersezione tra l’outdoor e il gorpcore. Emporio Armani - Milan Men's Spring 2026 - Runway. Emporio Armani (EA7), Primavera Estate 2026, Milano Fashion Week WWDGetty Images Emporio Armani - Milan Men's Spring 2026 - Runway. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'inaspettato guardaroba gorpcore di Emporio Armani

