L'imprenditore Mario Burlò in carcere in Venezuela | la famiglia lo cercava da novembre

Da novembre, la famiglia di Mario Burlò, imprenditore torinese di 52 anni, era nel timore di non aver più sue notizie. Ora si scopre che l'imprenditore è detenuto in Venezuela, una notizia che ha sconvolto i suoi cari e aperto una ferita nel cuore della comunità. La Procura di Roma ha avviato un'inchiesta senza ipotesi di reato né indagati. Cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda? Scopriamolo insieme.

