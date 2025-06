L’imprenditore Mario Burlò in carcere in Venezuela | la famiglia lo cercava da novembre

L’imprenditore torinese Mario Burlò, 52 anni, si trova rinchiuso in un carcere in Venezuela da novembre, all’oscuro delle sue condizioni. La famiglia, preoccupata e senza contatti, ha cercato invano di trovarlo, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati. Una drammatica vicenda che solleva molte domande e richiama l’attenzione sulla difficile condizione dei cittadini italiani all’estero.

L'imprenditore torinese di 52 anni, Mario Burlò, si trova in carcere in Venezuela: I famigliari non avevano più sue notizie dallo scorso novembre. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati.

