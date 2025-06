L’imperatore non è pazzo è indebitato

L'imperatore non è pazzo, è indebitato: una metafora potente che svela come le apparenze possano ingannare. Dietro le urla e le minacce si cela una strategia complessa, fatta di tentennamenti e manovre sottili, in un gioco di potere che affascina e spaventa allo stesso tempo. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa maschera di caos, perché spesso ciò che appare folle cela ragioni molto più profonde.

Tutti a interrogarsi sul Trump che sbraita ma tentenna, urla ma arretra, minaccia ma si nasconde, quindi sorride, morde all’improvviso, chiede scusa e poi punta la pistola in faccia, come . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’imperatore non è pazzo, è indebitato

