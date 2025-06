Limbiate scontro all’incrocio tre ferite

Un violento scontro si è verificato nel cuore di Limbiate, creando scompiglio e preoccupazione tra i residenti. Alle 17 di oggi, l’incrocio tra Via Lombardia e Via Pace si è trasformato in scena di un incidente che ha coinvolto due auto e lasciato tre feriti. La dinamica dell’accaduto resta da chiarire, ma le autorità sono già al lavoro per ricostruire la vicenda e garantire sicurezza futura.

Un incidente stradale si è verificato oggi, sabato 22 giugno 2025, intorno alle ore 17, a Limbiate, all’incrocio tra Via Lombardia e Via Pace. Lo scontro ha coinvolto due automobili e ha causato il ferimento di tre persone. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto tra i due veicoli è . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

