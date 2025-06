Limbiate donna morta in montagna durante una passeggiata

Un dramma improvviso ha sconvolto Gerola Alta, in Valtellina, quando una donna di 74 anni, Virginia Maria Manno di Limbiate, è deceduta durante una passeggiata in montagna. Colta da un malore improvviso nei pressi della Strada Provinciale 7, la sua vita si è spezzata in un attimo. La comunità si stringe nel dolore, cercando di fare luce sulle cause di questa tragedia inattesa.

