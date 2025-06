L' Imam maranza e la fatwa su TikTok | L' Islam arriverà nelle vostre case

L'islam sta conquistando nuovi spazi anche attraverso i social, come dimostra Omar Mamdouh, star di TikTok e ora guida della moschea IQRAA di Bologna. Con il suo messaggio diretto e coinvolgente, porta la religione nelle case di molti, facendo emergere un legame profondo tra fede e modernità. C'è qualcosa di radicato in quel territorio che fa sì che, anche in un mondo digitale in continua evoluzione, si continui a cercare e condividere il senso di appartenenza e spiritualità.

«L'islam raggiunge tutti i posti del mondo. Arriverà la religione in tutte le case, l'islam arriverà dove arrivano il giorno e la notte». A dirlo non è una persona qualunque, ma Omar Mamdouh, star di Tiktok con la sua pagina «Il vero islam» e nuova guida della moschea IQRAA di Bologna, subentrata dopo l'espulsione per motivi di sicurezza nazionale dello storico imam Zulfiqar Khan. C'è qualcosa di radicato in quel territorio che fa sì che, anche chi è subentrato al precedente Imam, mandi messaggi simili? Si tratta di un predicatore isolato? O di un sistema? Ma non è tutto qui, perché si è espresso anche sulle nostre tradizioni, le nostre radici: «Quando arriva il Natale e i nostri fratelli musulmani fanno gli auguri, è una cosa che non si può fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Imam “maranza” e la fatwa su TikTok: “L'Islam arriverà nelle vostre case”

In questa notizia si parla di: islam - imam - arriverà - tiktok

La scuola "in gita dall'Imam" per imparare l'Islam - Alcuni bambini delle scuole elementari di Sesto San Giovanni hanno partecipato a una "scuola di Islam" condotta dall'imam, in un'iniziativa educativa volta a conoscere la religione.

La scuola porta i bambini “in gita” in moschea dall’imam a lezione di Islam, nuovo caso a Sesto San Giovanni - In un nuovo caso a Sesto San Giovanni, bambini delle elementari sono stati portati in visita alla moschea dall'imam, partecipando a una lezione di Islam.

Su #Garlasco spunta l'audio choc che cambia tutto #Khamenei scompare e sceglie gli eredi. «Teme di essere assassinato» L’Imam «maranza» e la fatwa su #TikTok: «L’#Islam arriverà da voi» La prima pagina Siamo in edicola #22giugno #buo Vai su X

Islam, ci mancava l’Imam di TikTok. La fatwa corre sui social; Silvia Sardone minacciata e insultata da imam islamico/ Video: Deve stare zitta, arriverà la morte.