Ligabue sui finti sold out ai concerti | Nella musica c’è troppa competizione Poi l’appello per la pace dal palco di Campovolo | Basta massacri

Luciano Ligabue si schiera contro i finti sold out che dominano la scena musicale italiana, evidenziando un settore ormai sopraffatto da una competizione sfrenata. Tra biglietti regalati e prezzi stracciati, l’ossessione per il tutto esaurito mette a rischio l’autenticità dell’arte dal palco di Campovolo. In un contesto così competitivo, il rocker invita a riflettere: basta massacri, è ora di recuperare rispetto e valori veri nella musica.

«Non sono aggiornatissimo sulla nuova musica italiana, ma è evidente che il settore sia diventato incredibilmente competitivo». Con queste parole Luciano Ligabue si unisce alle voci di Antonello Venditti, Alex Britti e Federico Zampaglione sul tema dei sold out a tutti i costi, spesso ottenuti con biglietti regalati o venduti a prezzi stracciati. «C’è una competizione assurda: se dal provino in casa non arrivi il giorno dopo a fare lo stadio sembra che ci sia qualcosa che non va. Ma è proprio questo che va. Serve un periodo di maturazione», afferma. «Se esistono queste pratiche – aggiunge Ligabue -, non fanno bene né alla musica né agli artisti che le vedono attuare dalle loro agenzie». 🔗 Leggi su Open.online

