Ligabue in concerto a Campovolo | Basta con il massacro a Gaza Biglietti a 10 euro? Un danno per musica e artisti

Sul palco di Campovolo, Ligabue ha regalato un'indimenticabile serata a 100 mila fan, unendo musica e impegno sociale. Con oltre tre ore di performance, il rocker ha commentato gli orrori di Gaza e Ucraina, criticando i prezzi simbolici dei biglietti come un danno all'arte. La sua voce si alza non solo attraverso le canzoni, ma anche sui temi di attualità, annunciando nuovi concerti per il 2026 e ribadendo il suo ruolo di artista impegnato. Continua a leggere.

Ligabue ha portato 100 mila persone a Campovolo per quasi tre ore di musica. Il cantante non ha mancato di commentare l'orrore di gaza e dell'Ucraina e ha detto la sua sui biglietti a 10 euro. Il rocker ha anche annunciato nuovi concerti per il 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ligabue - campovolo - gaza - biglietti

“Basta massacri da Gaza all’Ucraina. I governi ignorano il riscaldamento globale e parlano di riarmo”: Ligabue show a Campovolo per i 30 anni di “Certe notti” - In un mondo spesso sconvolto da conflitti e crisi climatiche, Luciano Ligabue sceglie di tornare alle sue radici per celebrare i 30 anni di "Certe notti".

Ligabue, la notte di ‘Certe notti’. A Campovolo concerto e festival 30 anni dopo - una vera e propria festa di musica, emozioni e ricordi condivisi, dove il palco si trasforma in un racconto live di tre decenni di successi.

Manca meno di un mese a “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, l’atteso imperdibile evento live che il 20 e il 21 giugno riaccenderà le luci di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) per due giorni di festa! Non solo un concerto ma un vero e proprio evento a 360 g Vai su Facebook

Ligabue in concerto a Campovolo: Basta con il massacro a Gaza. Biglietti a 10 euro? Un danno per musica e artisti; “Basta massacri da Gaza all’Ucraina. I governi ignorano il riscaldamento globale e parlano di…; Le notti più belle del Liga: dopo Reggio Emilia, il sogno continua.

Ligabue, festa per «La notte di Certe Notti». Dopo Campovolo e Caserta, annunciata una nuova data allo stadio San Siro di Milano: ecco quando - “La notte di Certe Notti” è stata una festa di popolo, del popolo di Ligabue, che ha suonato ieri sera davanti a 100. Lo riporta msn.com

Ligabue Campovolo 2025, i biglietti disponibili e la scaletta con gli ospiti del grande concerto - Scopri tutto sul concerto di Ligabue a Campovolo 2025: gli ultimi biglietti, la possibile scaletta e perché è nato l'evento. Da tag24.it