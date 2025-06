ligabue conquista campovolo nel 2026 san siro e un tour europeo

Un indimenticabile traguardo che segna il celebrazione di tre decenni di musica e passione. Dopo aver acceso i cuori di Campovolo, Ligabue si prepara a conquistare i palazzetti di San Siro e le piazze di tutta Europa nel 2026. La sua energia contagiosa e le emozioni condivise promettono di lasciare il segno anche questa volta, rendendo questo tour un evento imperdibile per tutti i suoi fan.

Dopo avere incantato Campovolo, Luciano Ligabue continua i festeggiamenti di Certe notti con l’annuncio di San Siro e di un tour europeo nel 2026, i biglietti. Ieri sera a Campovolo è stata La notte di Certe notti, l’evento live di Luciano Ligabue, culmine di due giorni di festa che hanno riacceso le luci di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia). Oltre due ore di concerto, in cui l’artista ha celebrato insieme ai fan i 30 anni di Certe notti e dell’album Buon Compleanno Elvis, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera e i 20 anni dal primo Campovolo. Ma le feste non finiscono qui, già annunciato il prossimo appuntamento alla Reggia di Caserta il 6 settembre e sabato 20 giugno 2026, a distanza di un anno esatto da Campovolo 2025, la grande festa arriverà anche al nord con Certe notti a Milano, un evento imperdibile allo Stadio San Siro, terza tappa de La Notte di Certe Notti in un altro luogo iconico che ha segnato la carriera di Ligabue (nel 1997 San Siro è stato il primo stadio ad ospitare un concerto nella carriera di Ligabue) e che negli anni lo ha visto più volte protagonista. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu