Ligabue celebra ‘La Notte delle Notti’ davanti a 100mila fan

Luciano Ligabue accende l’entusiasmo di 100.000 fan a Campovolo, attraversando tre decenni di musica con ‘La Notte delle Notti’. La celebrazione, dedicata a ‘Certe Notti’, simbolo della poetica del rock di strada emiliano, si trasforma in un’immersione emozionante tra ricordi e energia pura. Sebbene il Liga sia ancora in arrivo, il suo spirito già vibra nell’aria, pronto a incantare e unire tutti sotto un’unica grande notte.

Luciano Ligabue si presenta davanti al suo pubblico a Campovolo con la base della canzone intorno a cui ruota le celebrazione evento di ‘La Notte delle Notti’, quella ‘Certe Notti’ uscita 30 anni fa, summa della poetica del rock stradaiolo dell’Emilia come il Midwest americano, personificata dal Liga. E lui la fa cantare alla sua gente, a casa sua. Liga in realtà non c’è ancora fisicamente, arriva alla seconda canzone con ‘I ragazzi sono in giro’, altro tema tipicamente suo, quello dell’amicizia, della gang, del noi contro tutti, ma senza connotazioni fuorilegge. Ligabue a Campovolo: lo show davanti a 100mila persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it