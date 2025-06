Ligabue a Campovolo Il mio nome? Ancora Mai più Basta con le nuove guerre

In un’epoca di caos e tensioni globali, Luciano Ligabue ha scelto Campovolo per rivendicare la forza della musica come voce di speranza e identità. Tra luci sfavillanti e cuori pulsanti, il rocker ha ricordato che, anche in un mondo al contrario, il nostro nome resta ancora più forte. La notte di Certe Notte si trasforma così in un inno alla resilienza, un appuntamento imperdibile che ci invita a riscoprire la nostra vera essenza.

"Las Vegas è ciò che gran parte del mondo starebbe facendo il sabato sera se i nazisti avessero vinto la guerra" diceva Hunter Stockton Thompson nel suo romanzo più famoso. E in quel sabato sera allucinante e allucinato Luciano Ligabue ha provato a mettere ieri la sua chitarra prendendo la Sin City come paradigma del mondo al contrario che ci gira attorno in quel cumulo di autocelebrazioni che è La notte di Certe notti, il mega-evento ideato per condividere col suo popolo trentacinque anni di carriera, trenta del best seller Buon compleanno Elvis e venti del primo Campovolo. Quel Campovolo che oggi si chiama Rcf Arena, ma conserva intatti l'impatto e la liturgia (l'organizzazione no, quella fortunatamente è migliorata) della faticosa edizione 2005.

In questa notizia si parla di: ligabue - campovolo - nome - basta

