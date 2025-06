L’ex scuola di Bassa Dalle ceneri nasce un centro polivalente

Dalle ceneri di un'ex scuola di bassa nasce un nuovo centro polivalente, simbolo di rinascita e comunità. Spazi pensati per attività educative, ricreative e sociali, pronti a rivivere e a rafforzare il legame tra cittadini. Dopo un percorso impegnativo e ricco di sfide, grazie all’impegno dei progettisti, della ditta e del nostro ufficio tecnico, abbiamo trasformato un luogo abbandonato in un punto di riferimento. La sindaca di Cerreto Guidi, Simona..., conclude con entusiasmo: "Il futuro di questa comunità si costruisce anche così."

Sarà un centro con spazi polivalenti che potranno essere utilizzati per attività educative, ricreative e sociali. Abbiamo ridato decoro ad uno spazio dismesso da molto tempo. Il percorso per arrivare fin qui è stato lungo e non semplice, sia per ottenere i finanziamenti che per portare avanti le opere. Concluse grazie all'impegno dei progettisti, della ditta e del nostro ufficio tecnico che ringrazio". La sindaca di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, ha così commentato l'inaugurazione del nuovo centro polifunzionale di Bassa, il cui taglio del nastro è avvenuto stamani alla presenza della prima cittadina, del senatore Dario Parrini, del consigliere regionale Enrico Sostegni e del consigliere delegato per la pianificazione territoriale della Città Metropolitana di Firenze Massimo Fratini.

