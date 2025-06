L’ex ambasciatore | In Iran raid mirato ma Russia e Cina non interverranno

Il mondo si trova sull’orlo di un precipizio, tra tensioni crescenti e alleanze fragili. L’attacco statunitense all’Iran segna un punto di rottura in un panorama internazionale già instabile, mentre Russia e Cina scelgono di non intervenire, lasciando il futuro ancora più incerto. In questo scenario di crisi, Roma intensifica le misure di sicurezza, ma la domanda che tutti ci poniamo è: quale sarà il prezzo di questa escalation?

Roma, 22 giugno 2025 – Il mondo è sottosopra e l'unica certezza è l'incertezza del futuro dove nei conflitti in corso si alzano fiamme sempre più alte. I vertici militari e di governo sono perennemente impegnati nelle rispettive situation room. Gli analisti osservano e cercano di intepretare lo scenario a rischio escalation. Attacco Usa all'Iran, cresce l'allerta terrorismo. A Roma più misure di sicurezza attorno al Vaticano e nei siti sensibili Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente del Consiglio scientifico dell'Istituto affari internazionali, gli Stati Uniti si fermano dopo il maxi bombardamento in Iran o vanno avanti? "Mi pare un'operazione mirata, lo ha detto anche il segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth.

Raid sull'Iran, Trump prende tempo: "Due settimane per decidere"| Tel Aviv, esplosione nella residenza dell'ambasciatore norvegese? - Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano: Trump prende due settimane per decidere un’eventuale risposta, mentre Tel Aviv è sconvolta da un’esplosione nella residenza dell’ambasciatore norvegese, lasciando 240 feriti, con un ospedale colpito.

Guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte le sirene d'allarme sono scattate a Tel Aviv in seguito al lancio di missili dall'Iran. Forti esplosioni anche nella capitale iraniana: una colonna di fumo si è alzata dall'aeroporto della capitale'. Il segretario generale dell' Vai su Facebook

Iran: rientrati a Pechino altri 330 cittadini cinesi, in totale evacuati in 2000 Un volo con a bordo 330 cittadini cinesi di ritorno dall'Iran è atterrato all'aeroporto di Pechino, secondo quanto rife ...