L’euro diventa un bene rifugio e sfida il dollaro

L’euro, con il suo valore in costante ascesa, sta emergendo come un nuovo bene rifugio, sfidando il predominio del dollaro. Con le turbolenze e l’incertezza della valuta americana, gli investitori si stanno rivolgendo sempre di più alla moneta unica europea, che si rafforza nel mercato globale. Nei primi cinque mesi dell’anno, i dati della Depository Trust & Clearing Corporation confermano questa tendenza crescente, aprendo nuove prospettive per il futuro degli investimenti internazionali.

Con il dollaro sempre più debole, un nuovo protagonista sta entrando nella scena dei beni rifugio: è l’euro. La moneta unica sta iniziando a diventare sempre di più centrale nel mercato valutario globale, mentre tra gli operatori cresce la tentazione di aggirare il dollaro, penalizzato dall’imprevedibile politica commerciale statunitense. In crescita l’euro. Secondo i dati della Depository Trust & Clearing Corporation, nei primi cinque mesi dell’anno si è registrato un cambiamento rilevante nei volumi di trading: circa il 15-30% dei contratti legati al dollaro statunitense è stato convertito in euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’euro diventa un bene rifugio e sfida il dollaro

In questa notizia si parla di: euro - dollaro - rifugio - diventa

Né dollaro, né euro: qual è l'unico «bene rifugio» di cui si sono fidati i mercati nella nuova crisi, e cosa ci rivela - In tempi di incertezza, il dollaro e l’euro diventano i fari a cui si affidano i mercati per proteggersi.

Le folli politiche di Trump muovono una svolta storica. I mercati perdono fiducia negli Usa. E nel dollaro. La nostra moneta ha così l’occasione di rimpiazzarlo come bene rifugio https://bit.ly/3SYKdT5 Vai su Facebook

Le folli politiche di Trump muovono una svolta storica. I mercati perdono fiducia negli Usa. E nel dollaro. La nostra moneta ha così l’occasione di rimpiazzarlo come bene rifugio Vai su X

L’euro diventa un bene rifugio e sfida il dollaro; L’Incertezza Geopolitica Spinge al Rialzo l’Euro Dollaro, con la FED che Offre Speranze di un Indebolimento del Dollaro USA; L’oro conquista le banche centrali: in fuga dal dollaro, rifugio tra i lingotti.

L’euro diventa un bene rifugio e sfida il dollaro - Con il dollaro sempre più debole, un nuovo protagonista sta entrando nella scena dei beni rifugio: è l’euro. Riporta quifinanza.it

Fuga dal dollaro, per banche e fondi euro nuovo bene rifugio - La moneta unica sta assumendo un ruolo sempre più importante nel mercato valutario globale, mentre tra gli opera ... Scrive msn.com