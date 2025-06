Let' s Play - Tre teatri al Sartorio | il teatro nelle sue diverse forme

Lasciatevi coinvolgere da "Let’s Play" dei Teatri, un viaggio affascinante attraverso tre spazi teatrali al Sartorio, dove l’Eneide prende vita in modo accessibile e coinvolgente. Dodici libri dell’epica vengono narrati in forma di affabulazione, mescolando elementi epici, tragici e comici che catturano il cuore di ogni spettatore, senza bisogno di essere esperti di letteratura. Preparatevi a scoprire un classico sotto una luce nuova e avvincente.

I passaggi fondamentali dei dodici libri dell'Eneide in forma di affabulazione, in un racconto per il quale non è necessario essere colti e letterati, ma basta lasciarsi trasportare dal fascino di una storia epica, tragica e spesso anche comica. Lo propone la rassegna Let's Play dei Teatri.

