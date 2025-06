L' estate in Valmarecchia è a ritmo di musica torna l' appuntamento da tutto esaurito con le note di Maciano Convivium

L'estate in Valmarecchia si accende di magia e note con "Maciano Convivium", l'evento musicale che trasforma il borgo in un palcoscenico internazionale. Dal 26 aprile al 21 settembre, Maciano diventa protagonista di una stagione ricca di concerti di altissimo livello, tra emozioni e convivialità . Un'occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera unica: la musica che unisce, entusiasma e lascia il segno. Non perdere l’appuntamento, perché a Maciano…

Si alza (nuovamente) il sipario in Alta Valmarecchia su "Maciano Convivium", l'appuntamento musicale che a partire da sabato 26 aprile e fino al 21 settembre affollerrĂ di spettacoli musicali il borgo di Maciano (RN). Concerti di caratura nazionale e internazionale si intrecciano in una sinfonia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L'estate in Valmarecchia è a ritmo di musica, torna l'appuntamento "da tutto esaurito" con le note di "Maciano Convivium"

