L' estate foggiana all' insegna della grande musica | il calendario dei concerti gratuiti e quelli a pagamento

L’estate foggiana si accende con note indimenticabili, tra concerti gratuiti e eventi a pagamento che animano tutta la Capitanata. Un calendario ricco di emozioni e divertimento, pensato per coinvolgere tutte le età. Dai grandi classici alle novità della scena musicale, questa stagione promette di essere un vero palcoscenico di emozioni. Scopri gli appuntamenti di giugno e lasciati conquistare dalla magia della musica sotto il cielo estivo.

Estate all'insegna di concerti ed eventi in tutta la Capitanata. Anche quest'anno il calendario promette di far divertire ed emozionare giovani e meno giovani con appuntamenti per tutti i gusti. Eccoli. Concerti di giugno Il 28 giugno Sandy Marton e Neja live a Deliceto Il 29 giugno Roy.

