L’estate entra nel vivo Con omaggi a Nuti e Hack

L’estate si accende a Sesto e Calenzano con un ricco palinsesto di eventi che promettono divertimento e cultura per tutti i gusti. Dal cinema sotto le stelle alle note coinvolgenti della musica, ogni sera sarà un’occasione unica per vivere il territorio in modo autentico. In particolare, a Calenzano, dal 29 giugno al 27 agosto, 'Calenzano Estate' trasformerà scorci suggestivi in veri e propri palcoscenici di emozioni. Un’estate da non perdere!

Entra nel vivo l'Estate, a Sesto e Calenzano, con un ampio calendario di iniziative promosse dai due Comuni. Sul territorio calenzanese, dal 29 giugno al 27 agosto, serate di cinema, spettacoli teatrali, interviste agli attori, musica rock e classica saranno gli ingredienti di ' Calenzano Estate '. "La manifestazione - commenta la vicesindaco con delega alla Cultura Martina Banchelli - coinvolgerà diversi luoghi simbolici del territorio, tra cui il borgo di Calenzano Alto con il Castello e il MuFiS, piazza Vittorio Veneto e il parco del Neto per animare e valorizzare varie aree della città. In programma appuntamenti pensati per un pubblico eterogeneo, con proposte dedicate a diverse fasce d'età e interessi".

