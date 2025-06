L' estate dei segreti perduti | dietro le quinte con i personaggi della serie

L'estate dei segreti perduti dietro le quinte rivela i momenti più intimi e sorprendenti dei protagonisti, tra risate e rivelazioni. In un'intervista esclusiva, Emily Alyn Lind, Shubham Maheshwari, Esther McGregor e Joseph Zada condividono il legame indissolubile tra i loro personaggi e l'importanza di sfidare le convenzioni della vecchia generazione. Scopri come i Bugiardi, il cuore pulsante della serie, affrontano le sfide dell'adolescenza e le verità nascoste. Passano...

L'intervista ad Emily Alyn Lind, Shubham Maheshwari, Esther McGregor, Joseph Zada: il rapporto indistruttibile tra i loro personaggi e quanto è importante sfidare la vecchia generazione. In streaming su Prime Video. Dietro L'estate dei segreti perduti con la famiglia benestante dei Sinclair, c'è un gruppo più affiatato. Stiamo parlando dei Bugiardi: così si fanno i chiamare i cugini Cadence, Mirren, Johnny e il loro migliore amico Gat. Passano ogni estate sull'isola privata del nonno dei primi, Beachwood Island, finché un brutto incidente non rischia di mettere a repentaglio la loro amicizia per sempre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it