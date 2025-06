L’estate dei bimbi a Torino fra alberi e giochi d’acqua | le aree gioco perfette per un divertimento a prova di caldo

L’estate dei bimbi a Torino si trasforma in un’avventura tra alberi ombrosi e giochi d’acqua, veri oasi di frescura per contrastare il caldo torrido. Negli angoli urbani più nascosti, le aree gioco sono il luogo ideale per vivere momenti di puro divertimento e spensieratezza, senza rinunciare al refrigerio. Perché anche sotto il sole cocente, il sorriso dei più piccoli può brillare: scopriamo insieme le mete più fresche e divertenti della città.

Da un po' di anni a questa parte l'estate a Torino può portare la colonnina del termometro alle stelle, ma ciò non significa che il divertimento dei più piccoli debba andare in vacanza. Le temperature proibitive e l’afa non devono impedire ai bambini, specie a coloro che sono costretti a rimanere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - L’estate dei bimbi a Torino fra alberi e giochi d’acqua: le aree gioco perfette per un divertimento a prova di caldo

In questa notizia si parla di: estate - torino - divertimento - bimbi

Ladri senza cuore a Torino Crocetta: rubato il costume di Capitan America al supereroe dei bimbi affetti da malattie rare - Un gesto ignobile ha scosso il quartiere Crocetta di Torino. Nella mattinata di ieri, martedì 13 maggio 2025, un ladro ha trafugato il costume di Capitan America, simbolo di speranza per i bambini affetti da malattie rare.

Calciomercato Juve: svelata la strategia di Giuntoli per l’attacco. Tra entrate e uscite, ecco chi arriverà a Torino in estate - Scopri le strategie di Giuntoli per il calciomercato della Juve: entrate e uscite, con chi arriverà a Torino questa estate.

EVENTO GRATUITO SAVE THE DATE AND SHARE ️ 17ª edizione dell’International Yoga Day! Ci troviamo il 21 GIUGNO in Piazza Castello a TORINO alle 19:30 per celebrare la GIORNATA MONDIALE DELLO YOGA ‍️‍️ Tappetino alla mano Vai su Facebook

Estate Verde per bambini - Torino per bambini; Manca un mese a «Estate Ragazzi», record di domande a Torino. Esauriti in pochi giorni i posti con agevolazioni Isee; Il 19 settembre torna Mes3land: il parco divertimenti di via Torino raddoppia.

Bimbi Estate 2025, Torino. Iscrizione, periodi e scuole - Iscrizione Bimbi Estate Torino (2025) L’iscrizione si potrà effettuare direttamente online sul sito web TorinoFacile. Si legge su ecoditorino.org

ZOOM Torino inaugura le nuove Cascate Zambesi: un’estate di divertimento tra natura e avventura - Nuova area acquatica a ZOOM Torino: le Cascate Zambesi regalano un’estate di avventura tra giochi, spruzzi e scenari africani. Si legge su quotidianopiemontese.it