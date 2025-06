L' estate da single di Blanco Tananai e Olly i giochi d' amore di Totti e Noemi e il sogno di Filippo Timi

L’estate si fa ancora più irresistibile con le storie esclusive di Vanity Fair. Scopri i segreti e le emozioni dei tuoi protagonisti preferiti: dall’estate da single di Blanco, Tananai e Olly ai giochi d’amore di Totti e Noemi, fino al sogno di Filippo Timi. Tre cose che non sai e vorresti sapere, tutte in anteprima ogni domenica nella nostra newsletter Celebrity Watch. Rimani sempre aggiornato sui tuoi VIP preferiti!

3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'estate da single di Blanco, Tananai e Olly, i giochi d'amore di Totti e Noemi e il sogno di Filippo Timi

In questa notizia si parla di: estate - single - blanco - tananai

Tananai, al via da Roma il Calmocobra Live – Estate 2025 - Partenza ufficiale per il tour estivo di Tananai, Calmocobra Live – Estate 2025! Dopo aver conquistato Milano al Milano Summer Festival, il cantautore romano si prepara a infiammare Roma con una tappa imperdibile al festival Rock in Roma.

"Bella Madonnina" è il nuovo singolo di Tananai in uscita a mezzanotte. Il brano – scritto e prodotto dall'artista stesso – è una sorta di dialogo che l’artista ha immaginato di avere con la statua simbolo di Milano alla fine di una serata, aspettando l’apertura dell Vai su Facebook

L'estate da single di Blanco, Tananai e Olly, i giochi d'amore di Totti e Noemi e il sogno di Filippo Timi; ?? Blanco ha scritto una canzone con Tananai e ha già fatto 1 milione di stream; Piangere a 90, la nuova canzone di Blanco scritta con Tananai: il testo e il significato.

Totti e Noemi, giochi d'amore - 3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni domenica in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... Come scrive vanityfair.it

Blanco e Tananai, la nuova canzone (scritta insieme) è già un successo - I due artisti hanno collaborato per il singolo “Piangere a 90”, cantato da Blanco e uscito venerdì 9 ... Si legge su msn.com