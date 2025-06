Lesmo incidente nella notte | due giovani in ospedale

Una notte di tensione a Lesmo: poco dopo la mezzanotte, via Galilei è stata teatro di un grave incidente che ha coinvolto due giovani, lasciando tutto il paese in apprensione. La strada, già tristemente nota per altri episodi recenti, si conferma luogo di pericolo, mentre le autorità intervenute stanno facendo luce sulla vicenda. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi su questa drammatica situazione.

Paura nella notti di quest’oggi, domenica 22 giugno. Poco dopo la mezzanotte un’incidente ha coinvolto due auto in via Galilei, già negli scorsi giorni teatro di un altro incidente che ha coinvolto un 16enne alla guida della sua moto. Questa volta a rimanere coinvolti sono stati due ragazzi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Lesmo, incidente nella notte: due giovani in ospedale

In questa notizia si parla di: incidente - lesmo - notte - giovani

Agliana, incidente stradale: 21enne muore di notte nello scontro fra auto. Feriti tre giovani, due gravi - Nella notte tra il 25 maggio 2025, un tragico incidente a Agliana, provincia di Pistoia, ha costato la vita a un ragazzo di 21 anni.

Incidente nella notte: nove giovani coinvolti, sfiorata la tragedia in viale Dante - Nella notte a Cassino, nove giovani sono rimasti coinvolti in un incidente tra due auto in viale Dante, sfiorando la tragedia.

Incidente nella notte in Brianza: due giovani in ospedale; Lite per precedenza finisce a botte: 50enne pestato da due ragazzini in moto a Brugherio; Sirene nella notte: due incidenti con 3 giovani coinvolti.

Scontro tra un furgone e una moto, ferita una giovane moticiclista - Grave incidente stradale quello avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno 2025, a Lesmo, all'altezza dell'ex scuola elementare di piazza Dante. Scrive primamonza.it

Incidente nella notte, lo schianto con la moto. Ferite due giovani donne - ed ha coinvolto un motociclo su cui viaggiavano due giovani donne di rispettivamente 22 e 26 ... Come scrive lanazione.it