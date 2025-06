L’esame di maturità dei ragazzi della Scuola in ospedale | capo chino sui fogli coraggio e determinazione

Oltre le sfide della malattia, i giovani studenti della Scuola in ospedale affrontano con coraggio e determinazione l’esame di maturità, dimostrando che la forza interiore può superare qualsiasi ostacolo. Questi ragazzi, spesso alle prese con cure complesse, mantengono viva la speranza e il desiderio di normalità, testimoniando il valore di un’istruzione che supporta non solo la conoscenza, ma anche la fiducia nel futuro. La loro maturità è un messaggio di resilienza e speranza per tutti.

I più piccoli hanno festeggiato la fine dell’anno e atteso le pagelle. I più grandi, come tutti i loro coetanei, sono alle prese con l’esame di maturità. Sono i bambini e i ragazzi della “Scuola in ospedale”, gli studenti che pur sottoposti a cure mediche, spesso importanti, possono mantenere un presidio di normalità grazie a questa fondamentale istituzione, che prevede anche l’istruzione domiciliare. La maturità dei ragazzi della Scuola in ospedale. I ragazzi che stanno affrontando questa maturità un po’ speciale sono centinaia in tutta Italia, con il supporto dei docenti che li hanno seguiti durante l’anno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’esame di maturità dei ragazzi della “Scuola in ospedale”: capo chino sui fogli, «coraggio e determinazione»

