Les for Africa | un giorno di festa per i 25 anni di Liberazione e Speranza

Il 28 giugno a Novara, "Les for Africa" celebra 25 anni di Liberazione e Speranza con una giornata di gioia e solidarietà. Dalle ore 16 al Ceg di Pernate, un ricco programma di laboratori, musica e incontri trasformerà il pomeriggio in un momento di festa condivisa. Un'occasione speciale per rafforzare i legami e guardare al futuro con speranza: un giorno di festa che unisce cuore e impegno per un’Africa di rinascita.

Sabato 28 giugno a Novara appuntamento con "Les for Africa", una giornata di festa organizzata in occasione dei 25 anni di Liberazione e Speranza. Dalle ore 16, presso il Ceg di Pernate, un pomeriggio e una serata di eventi. Nel pomeriggio sono in programma laboratori di treccine, tatuaggi.

In questa notizia si parla di: africa - festa - anni - liberazione

Buona giornata dell'Africa! Il 25 maggio, anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'unità africana, celebriamo la liberazione politica e l'emancipazione socio-economica del continente africano.

