L’erba la tagliano i residenti Il caso alla rotatoria della Mezzina

I residenti della rotatoria di Contrada Valentino a Castel di Lama si sono prontamente mobilitati, stanchi di una situazione insostenibile. L’erba alta e l’asfalto deteriorato mettono a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Con un gesto di responsabilità , hanno deciso di intervenire personalmente per tagliare l’erba e ripristinare un minimo di visibilità . Ora, sperano che le autorità ascoltino e adottino misure tempestive per garantire sicurezza e decoro alla zona.

