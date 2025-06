L'Equipe - Juventus il Chelsea vuole Kolo Muani | contatti con il PSG Attenzione anche al Manchester United

Il calciomercato infiamma le fazioni più appassionate: mentre la Juventus si gode il talento di Kolo Muani, desideri e strategie si intrecciano tra Chelsea, PSG e Manchester United. L’ottima prestazione del francese nel Mondiale per Club apre interessanti scenari e rafforza il suo valore. Con i riflettori puntati su di lui, il futuro di Muani potrebbe riscrivere le gerarchie del calcio internazionale. Rimanete sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Il Mondiale per Club di Kolo Muani con la Juventus è partito nel migliore dei modi: due goal nel 5-0 dei bianconeri sull`Al-Ain. Un segnale incoraggiante. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: juventus - kolo - muani - equipe

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Juventus scatenata, Al Ain travolto: Kolo Muani, Conceicao e Yildiz i ragazzi del 5-0 https://tinyurl.com/rhex9e55 Vai su Facebook

Kolo Muani felice a Torino: "Spero di continuare qui, andrò con la Juve al Mondiale per Club" Vai su X

L’Equipe – Juventus, il Chelsea piomba su Kolo Muani: la posizione del Paris Saint-Germain; L'Équipe - Giuntoli infuriato con il PSG per il caso Kolo Muani: Juve in contatto continuo, le possibili soluzioni; L'Équipe - Juventus, caso Kolo Muani: Giuntoli infuriato, si lavora con il PSG.

Juve, pericolo Kolo Muani: doppio assalto dalla Premier League - La Juventus deve accelerare le operazioni per trattenere Kolo Muani: dalla Francia rivelano come Chelsea e United siano in pressing ... Come scrive calciomercato.it

L’Equipe – Juventus, il Chelsea piomba su Kolo Muani: la posizione del Paris Saint-Germain - La Juventus vuole trattenere Randal Kolo Muani, ma la concorrenza si fa sempre più intensa, soprattutto dalla Premier League. Scrive ilbianconero.com