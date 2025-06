legambiente dalla parte di mare e natura

Legambiente si schiera in prima linea per tutelare il mare e la natura, dimostrando che l'ambientalismo è fatto di azioni concrete. A Talamone, i volontari, affrontando luoghi difficilmente accessibili, hanno raccolto decine di sacchi di plastica, polistirolo e altre sostanze nocive, dimostrando che ogni gesto conta. Un esempio ispiratore che invita tutti a essere protagonisti della salvaguardia del nostro ambiente. La tutela del mare inizia con il nostro impegno quotidiano.

TALAMONE ’ Ambientalismo ’ inteso come azioni concrete di difesa del mare e della natura. "Oggi (ieri, ndr) a Talamone - ha dichiarato Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente - in attesa di ’ Festambiente ’, siamo scesi sul concreto, raccogliendo in centro metri di scogliera una trentina di grossi sacchi pieni di plastica, polistirolo e altre sostanze non biodegradabili. In un luogo difficilmente accessibile, volontari, ambientalisti, assessori comunali e Banca Tema, raggiunto a bordo di piccole imbarcazioni di pescatori e diportisti locali, hanno ripulito uno dei tratti più belli della costa del Parco della Maremma. 🔗 Leggi su Lanazione.it