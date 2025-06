Lega ieri Morrone a Faenza Si pensa già alle amministrative

Ieri a Faenza, Jacopo Morrone della Lega ha affrontato con sicurezza il palco, parlando del decreto Sicurezza. Ma non sono mancate le domande sul futuro politico di città e alleanze: la Lega punta deciso su Roberta Conti per sfidare il centrosinistra nelle prossime amministrative del 2026. Un cammino complesso, segnato da ostacoli e sfide, che rende ancora più interessante il percorso verso il voto.

Arrivato in città per parlare del decreto Sicurezza, il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone si trova subito a rispondere ai quesiti circa le amministrative 2026. Da tempo la Lega non fa mistero di aver individuato nell'attuale consigliera comunale Roberta Conti il profilo giusto da lanciare nella mischia contro il centrosinistra: il cammino del centrodestra è tuttavia stato assai incidentato, come dimostrato anche in occasione delle ultime regionali, che hanno visto Fratelli d'Italia andare in frantumi a Faenza, con il consigliere comunale Stefano Bertozzi che se n'è andato sbattendo la porta, in polemica con il segretario provinciale e consigliere regionale Alberto Ferrero.