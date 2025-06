Le tre nuove fermate della metropolitana e il collegamento con Monza | quando saranno pronte

Le nuove fermate Parri-Valsesia, Baggio e Olmi rappresentano un passo importante per il potenziamento della metropolitana M1 di Milano, estendendo la linea rossa di tre chilometri e migliorando i collegamenti con Monza. L’attesa cresce: quando saranno operative? Scopriamo insieme le tempistiche e i dettagli di questa interessante espansione che cambierà il volto della mobilità urbana e suburbana.

Parri-Valsesia, Baggio, Olmi. Sono questi i nomi delle tre nuove fermate della metropolitana M1 che arriveranno a Milano. La linea rossa si allunga. Nelle scorse ore, infatti, è stata aggiudicata la gara d’appalto per il prolungamento della metropolitana che si sposta in lĂ di tre chilometri e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Le tre nuove fermate della metropolitana (e il collegamento con Monza): quando saranno pronte

