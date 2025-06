Le tariffe devono essere tagliate

considerare soluzioni che coniughino efficienza e sostenibilità. Ridurre le tariffe potrebbe incentivare un utilizzo più responsabile e alleggerire le criticità, migliorando la qualità della vita quotidiana di chi frequenta l’area. È il momento di pensare a interventi concreti per ottimizzare il parcheggio e rispondere alle esigenze dei cittadini.

La vicinanza all'ufficio del parcheggio San Guglielmo permette il suo utilizzo quotidiano. Generalmente non presenta problematiche, ma forse qualche modifica dovrebbe essere attuata, come sottolineato da Massimo Marchetti. "La mattina ho molte difficoltà a trovare parcheggio in giro – racconta – quando vengo qui al San Guglielmo spesso trovo posto, ma anche qui ogni tanto incontro delle difficoltà. Sarebbe comodo avere più parcheggi, ma bisogna capire dove e come farli. Si potrebbero fare dei piani rialzati. Penso inoltre che le tariffe possano essere ridotte, specialmente qui perché è l'unico parcheggio che non offre la possibilità di fare l'abbonamento".

