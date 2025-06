Le storiche foto dalla Situation Room | così Trump con cappellino Maga ha assistito ai bombardamenti sull' Iran

Le foto storiche dalla Situation Room catturano un momento cruciale: Trump, con il celebre cappellino MAGA, osserva i bombardamenti sull’Iran circondato dai suoi più stretti collaboratori. Questi scatti testimoniano la tensione e l’importanza di quei decisivi istanti di politica internazionale, svelando il volto nascosto delle decisioni che hanno segnato un’epoca. Un’immagine che rimarrà impressa nella storia della diplomazia americana.

L'account ufficiale del presidente ha diffuso le foto dalla Situation Room: Trump, con indosso il cappellino «Make America Great Again», aveva intorno a sé il vice presidente Vance, il capo del Pentagono, il Segretario di Stato e i consiglieri-chiave. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Le storiche foto dalla Situation Room: così Trump (con cappellino «Maga») ha assistito ai bombardamenti sull'Iran

