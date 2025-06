Le storiche foto dalla Situation Room | così Trump con cappellino Maga ha assistito ai bombardamenti sull' Iran

Le immagini storiche dalla Situation Room mostrano un momento di massima tensione: Trump, con il celebre cappellino MAGA, circondato dai suoi collaboratori più stretti, ha assistito ai bombardamenti sull’Iran. Queste foto, condivise dall’account ufficiale del presidente, offrono uno sguardo diretto sui momenti decisivi che hanno segnato la politica internazionale degli Stati Uniti. Un’immagine potente che ci invita a riflettere sulle decisioni che plasmano il nostro mondo.

L'account ufficiale del presidente ha diffuso le foto dalla Situation Room: Trump, con indosso il cappellino «Make America Great Again», aveva intorno a sé il vice presidente Vance, il capo del Pentagono, il Segretario di Stato e i consiglieri-chiave. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Le storiche foto dalla Situation Room: così Trump (con cappellino «Maga») ha assistito ai bombardamenti sull'Iran

In questa notizia si parla di: situation - room - trump - cappellino

Le storiche foto dalla Situation Room: così Trump (con cappellino «Maga») ha assistito ai bombardamenti sull'Iran - Le foto storiche dalla Situation Room catturano un momento cruciale: Trump, con il celebre cappellino MAGA, osserva i bombardamenti sull’Iran circondato dai suoi più stretti collaboratori.

Trump: tutti via da Teheran, e abbandona il G7 in anticipo. Convocata riunione sicurezza nazionale in Situation Room - In un gesto sorprendente, Trump ordina a tutti di lasciare Teheran e abbandona in anticipo il G7, mentre si svolge una riunione cruciale sulla sicurezza nazionale nella Situation Room.

Le storiche foto dalla Situation Room: così Trump (con cappellino «Maga») ha assistito ai bombardamenti sull'Iran Vai su X

(? Massimo Gaggi) In guerra con le grandi università americane di tendenza liberal, Donald Trump sferra un colpo durissimo ad Harvard, l’ateneo che resiste con maggior vigore ai suoi diktat su tutto: dalla gestione delle proteste nel campus ai criteri di ammi Vai su Facebook

Le storiche foto dalla Situation Room: così Trump (con cappellino «Maga») ha assistito ai bombardamenti sull'Iran; Le foto di Trump nella Situation Room della Casa Bianca mentre gli Stati Uniti bombardavano l'Iran; Trump valuta l'entrata in guerra. Khamenei trasferisce poteri esecutivi ai pasdaran | La diretta.

Le storiche foto dalla Situation Room: così Trump (con cappellino «Maga») ha assistito ai bombardamenti sull'Iran - L'account ufficiale del presidente ha diffuso le foto dalla Situation Room: Trump, con indosso il cappellino «Make America Great Again», aveva intorno a sé il vice presidente Vance, il capo del Pentag ... Scrive msn.com

Trump parla dalla East Room: «Decisi anni fa di fermare il terrorismo iraniano» - Ideata dopo il disastro della Baia dei Porci la Situation Room della Casa bianca è la centrale operativa nella quale sono prese le decisioni diplomatiche più importanti per gli Usa La guerra tra Israe ... Secondo informazione.it