Le spiagge balneabili sul Lario Bocciata la Oro a Bellano Promosso il Laghetto a Piona

Le spiagge del Lago di Como riservano sorprese e non tutte sono all’altezza delle aspettative. La spiaggia di Oro a Bellano è stata bocciata come balneabile a causa di elevate concentrazioni di Escherichia coli, un batterio che mette in discussione la sicurezza dell’acqua. D’altro canto, il laghetto di Piona si conferma una valida alternativa, dimostrando che anche nel cuore del lago ci sono angoli ideali per rilassarsi in sicurezza.

Non è tutto oro quello che luccica. Non lo è ad esempio l’acqua del lago di Como della spiaggia di Oro a Bellano, che non risulta balneabile. I tecnici di laboratorio di Ats Brianza hanno riscontrato infatti eccessive concentrazioni di escherichia coli, un batterio intestinale, umano e animale. La contaminazione verosimilmente dipende o da qualche animale acquatico, oppure da acqua inquinante che arriva da qualche torrente, nella fattispecie il Pioverna, magari in seguito a temporali. È da alcune settimane che la Spiaggia di Oro non è balneabili, mentre è tornata pulita e balneabile l’acqua del Laghetto di Piona a Colico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le spiagge balneabili sul Lario. Bocciata la Oro a Bellano. Promosso il Laghetto a Piona

In questa notizia si parla di: bellano - spiagge - balneabili - lario

