Le scuse a metà del chirurgo di Tor Vergata dopo gli insulti alla giovane collega | In sala operatoria si combatte e io voglio vincere sempre

In sala operatoria, ogni decisione e ogni gesto possono fare la differenza tra vita e morte. Giuseppe Sica, chirurgo del Policlinico di Tor Vergata, tenta di ricucire le ferite emotive dopo gli insulti alla giovane collega, dichiarando di aver chiesto scusa ma anche di rivendicare, in parte, il suo atteggiamento. Per lui, in quel contesto, “si combatte e io voglio vincere, sempre”. Ma fino a che punto la passione può giustificare la reazione?

«In sala operatoria si combatte per la vita. E io voglio vincere, sempre». Si giustifica così Giuseppe Sica, il chirurgo del Policlinico di Tor Vergata, a Roma, accusato di aver insultato e aggredito una giovane collega in sala operatoria. In una lettera, il professore chiarisce di aver chiesto scusa alla donna, ma rivendica, almeno in parte, la dura reazione avuta nel bel mezzo di un’operazione chirurgica. «Se percepisco un rischio concreto per il paziente, è mio dovere reagire. Viviamo in un mondo che spesso sembra capovolto. Un mondo dove si giudica con superficialità ciò che non si conosce. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sala - chirurgo - vergata - giovane

Tor Vergata, chirurgo durante l'operazione picchia la collega (ma lui nega). Rocca: ?«Mai più in sala operatoria». Il video choc - Un episodio sconcertante scuote il mondo sanitario di Roma: durante un intervento di chirurgia robotica all’ospedale Tor Vergata, il professor Giuseppe Sica è stato accusato di aver aggredito la collega in sala operatoria, un’accusa che lui ha prontamente negato.

https://news.fidelityhouse.eu/cronaca/tor-vergata-scontro-in-sala-operatoria-chirurgo-insulta-lassistente-durante-un-intervento-indagine-interna-in-corso-638193.html Tor Vergata, scontro in sala operatoria: chirurgo insulta l’assistente durante un intervento. In Vai su Facebook

Tor Vergata, il prof. Sica sulla lite con l'assistente: «Reazione dura? Sì, ma in sala operatoria si combatte con la morte»; Tor Vergata, prof Sica sulla lite in sala operatoria: “Se c’è un rischio per il paziente, reagisco”; Tor Vergata, chirurgo insulta una collega: Levati dal cazzo, non ti voglio più vedere. Furia del governatore del Lazio. VIDEO.

Tor Vergata: il chirurgo spiega la tensione che si vive in sala operatoria - Durante un intervento di chirurgia robotica particolarmente complesso e prolungato, Sica si è trovato al centro di un acceso confronto con una collega più giovane ... Segnala romait.it

Tor Vergata, tensione in sala operatoria: il chirurgo che aveva insultato una collega si difende - Sica era impegnato in una delicatissima operazione durata oltre cinque ore, un tempo infinito quando la vita di un paziente è appesa a un filo sottilissimo ... ilquotidianodellazio.it scrive