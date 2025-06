Le scomparse che hanno segnato la Romagna | i volti e le storie delle persone sparite nel nulla

Le scomparse che hanno segnato la Romagna rievocano volti e storie di persone scomparse nel nulla, lasciando un vuoto incolmabile. È un confine sottile tra realtà e mistero, un istante in cui una persona smette di rispondere, svanisce dalla quotidianità come inghiottita dal vuoto. Ogni anno, migliaia di italiani si trovano di fronte a questa dolorosa incertezza, un fenomeno che richiede attenzione e sensibilità .

Spariti all'improvviso, che fine hanno fatto? I volti e le storie delle persone scomparse in Romagna - In Romagna come in tutta Italia, le storie di scomparsa spesso si dissolvono nell'ombra, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile.

La caccia all’uomo (simulata). Persone scomparse, prove di ricerca. La maxi esercitazione al Parco - Una mattina di metà maggio al Parco di Monza si è trasformata in una maxi esercitazione di ricerca e salvataggio, con squadre, droni e attrezzature.

