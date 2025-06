Le reazioni all’attacco degli Stati Uniti all’Iran

le riflette sull'importanza di promuovere il dialogo e la diplomazia per prevenire un’escalation globale. In un contesto così delicato, ogni mossa può cambiare le sorti di una crisi che rischia di coinvolgere l’intera comunità internazionale, sottolineando quanto sia fondamentale lavorare insieme per la pace.

L’ attacco degli Stati Uniti all’Iran ha suscitato reazioni da tutta la comunità internazionale, con numerosi inviti al dialogo e alla pace per evitare una nuova escalation della guerra. Dal canto loro, i ministri di Teheran e le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno assicurato una risposta adeguata che lascia presagire un’intensificazione del conflitto. La premier italiana Giorgia Meloni sta seguendo la situazione con la massima attenzione e ha convocato una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell’intelligence. Tajani: «Abbiamo fatto rientrare alcuni militari italiani da Baghdad». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le reazioni all’attacco degli Stati Uniti all’Iran

