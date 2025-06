Le principesse europee hanno una chat su WhatsApp | dentro uno dei gruppi reali più esclusivi

Nel cuore delle monarchie europee, un segreto digitale tiene unite le principesse più influenti: una chat su WhatsApp, creata da alcune eredi al trono come Caterina Amalia dei Paesi Bassi, Elisabetta del Belgio e Ingrid Alexandra di Norvegia. Questo esclusivo spazio virtuale non è solo una conversazione tra amiche, ma una vera e propria alleanza strategica, rafforzando legami e supporto tra le future sovrane del continente. Un esempio di come il potere si coniuga anche con la modernità.

Alcune principesse europee (la principessa Caterina Amalia dei Paesi Bassi, la principessa Elisabetta del Belgio e la principessa Ingrid Alexandra di Norvegia) avrebbero formato un gruppo privato su WhatsApp. Per le eredi al trono, l’esclusiva alleanza digitale fa da struttura di supporto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le principesse europee hanno una chat su WhatsApp: dentro uno dei gruppi reali più esclusivi

In questa notizia si parla di: principesse - europee - whatsapp - chat

Leonor di Spagna fuori dalla chat WhatsApp delle Principesse d’Europa - Le principesse d’Europa hanno conquistato anche il mondo digitale, creando un gruppo WhatsApp per condividere momenti e idee.

Le principesse europee hanno una chat su WhatsApp: dentro uno dei gruppi reali più esclusivi; Una chat Whatsapp per le future regine: ecco cosa si scrivono le principesse GenZ; Ecco di chi si tratta: Le principesse d'Europa hanno un gruppo su WhatsApp, ma una di loro ne è esclusa |.

Le principesse europee hanno una chat su WhatsApp: dentro uno dei gruppi reali più esclusivi - Ma per un ristretto numero di principesse europee, WhatsApp è diventato un luogo dove stabilire un rapporto con le uniche altre ... Scrive vanityfair.it

WhatsApp come rifugio per le principesse europee: l’alleanza digitale delle giovani aristocratiche - Caterina Amalia dei Paesi Bassi, Elisabetta del Belgio e Ingrid Alexandra di Norvegia si uniscono in un gruppo WhatsApp per affrontare insieme le sfide della vita aristocratica nel 2025. Come scrive ecodelcinema.com