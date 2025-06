Le prime immagini del Vera C Rubin Observatory saranno svelate all' Osservatorio astronomico

Scoperta, meraviglia e nuove frontiere dell’universo si uniscono in un evento imperdibile. In occasione della prima rivelazione pubblica delle immagini del Vera C. Rubin Observatory, l’INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste apre le sue porte per un pomeriggio dedicato alla divulgazione e all’emozione. Prenota il tuo posto e preparati a esplorare l’universo come mai prima d’ora: ti aspettiamo lunedì 23 giugno 2025!

In occasione della prima rivelazione pubblica delle immagini del Vera C. Rubin Observatory, l'INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste organizza un evento aperto al pubblico lunedì 23 giugno 2025, a partire dalle ore 16:15, presso la sede dell'Osservatorio. Sarà un momento di divulgazione e.

